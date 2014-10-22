Коаліційну угоду необхідно підписати протягом тижня після оголошення результатів виборів до ВР - Турчинов

Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов вважає, що після оголошення результатів виборів протягом тижня необхідно сформувати більшість, підписати коаліційну угоду та почати формувати новий уряд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час інтерв'ю одному з українських телеканалів.

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"Я буду ставити завдання перед своїми колегами і перед потенційними політичними союзниками, що протягом тижня після попереднього оголошення результатів нам треба буде сформувати, фактично, більшість, підписати коаліційну угоду і вийти на формування нового уряду", - сказав спікер.

Він додав, що "часу для розкачки, для довгих дискусій, перетягування канатів і портфелів у нас немає".