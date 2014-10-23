Реформа місцевого самоврядування є ключовою і не несе небезпек для України - Гройсман
Реформа місцевого самоврядування на сьогодні є ключовою з тих, які потрібно зробити в країні, і вона не несе жодних небезпек.
Про це заявив віце-прем’єр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Володимир Гройсман в ефірі 5 каналу.
«Немає ніяких небезпек. Концепція, яка затверджена урядом має позитивний висновок Ради Європи. У розробці брали участь швейцарські партнери і це засвідчує, що це абсолютно нормальний підхід. Найголовніше – це ключова реформа, яку потрібно зробити в країні», – заявив Гройсман.
Читайте такожГоловний архітектор Києва вважає, що частина міністерств повинна виїхати з містаЗапорукою успішного втілення реформи є політична воля і позиція Президента Петра Порошенка, який є абсолютним прихильником децентралізації влади, вважає Гройсман.
«Політична воля є. Ми сьогодні маємо Президента, який повністю є прихильником децентралізації влади, він є прихильником сучасної європейської України. Це є запорукою того, що ми це зробимо ці зміни», – зазначив він.