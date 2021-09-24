Президент України Володимир Зеленський показав, як тренується у спортивному залі.
Відповідне фото він опублікував у своєму Instagram.
На фотографії можна побачити, що Зеленський сидить у спортивній формі на лаві біля штанги. Біля його ніг лежить білий собака, якого президент тримає за лапу.
"Хтось тренується, а хтось відпочиває) Добрий ранок Всім! #ЗдороваУкраїна", - написав президент.
Раніше повідомлялося, що якби найближчим часом відбулися вибори президента України, то 31,1% українців проголосували б за Володимира Зеленського. Про це свідчать дані соцопитування.
Володимир Зеленський та спорт
Президент розповідав, що в юному віці займався вільною та греко-римською боротьбою, згодом - важкою атлетикою. Раніше Зеленський навіть вів фітнес-влог.
Також він неодноразово говорив, що любить бігати зранку. Причому робить це навіть у відпустці та в робочих відрядженнях.