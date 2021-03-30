Верховна Рада ухвалила постанову про засудження подій, що відбулися 20 березня біля Офісу президента України (№5295).
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 237 народних депутатів з 278, зареєстрованих у сесійній залі.
Відповідно до постанови, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки та Державне бюро розслідувань мають забезпечити швидке, повне та неупереджене розслідування, надати юридичну оцінку подіям на Банковій.
Зазначається, що, керуючись принципом політичної рівності громадян перед законом, втони мають вивчити обставини, що супроводжували ті події, на предмет організації та/або участі у їхній реалізації будь-яких політичних партій України та/або пов’язаних з ними осіб.
Читайте такожДесятьом учасникам акції на Банковій загрожує до семи років в язниці – МВС
Крім того, МВС, СБУ та ДБР мають визначити ступінь вини учасників, організаторів та "замовників події" у завданні матеріальної шкоди державному майну України, а також забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності.
Щотижнево МВС, СБУ та ДБР мають надавати Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності актуальну інформацію щодо ходу розслідування цих подій.
Постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Акція на підтримку Стерненка: що відбувалося
- 20 березня біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій у Києві відбулася акція на підтримку засудженого громадського активіста Сергія Стерненка.
- Протестувальники палили фаєри й кидали шумові гранати. Вони намагалися підпалити табличку "Президент України" на будівлі. Також активісти розбили скло у дверях будівлі і закидали фаєри та димові шашки в середину. Один з фаєрів залетів на балкон будівлі. Крім того, учасники акції розмалювали будівлю ОП фарбою. За попередніми оцінками експертів, усунення пошкоджень будівлі Офісу президента коштуватиме приблизно два мільйони гривень.
- Протестувальники також висунули вимоги до президента Володимира Зеленського: відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генерального прокурора Ірину Венедіктову, звільнити з-за грат Стерненка та Андрія Антоненка, а також ввести санкції проти Андрія Портнова.
- Заступник голови МВС Антон Геращенко заявив, що причетні до заворушень під офісом президента під час акції на підтримку Стерненка понесуть відповідальність за хуліганські дії.
- Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції на підтримку Сергія Стерненка біля офісу президента України в Києві. По завершенню акції поліцейські затримали одного з учасників - Владислава Гранецького-Стафійчука (псевдо Влад Сорд). Йому інкримінують вчинення хуліганства із застосуванням вогнепальної або холодної зброї. 23 березня суд обрав Владу Сорду запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
- Також стало відомо про оголошення підозри ще одному учаснику акції на Банковій - лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову. Йому інкримінують ст. 296 ч. 4 "Хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень".
- Пізніше про підозру повідомили ще й одному з учасників руху "Гонор" Олексію Білковському. А сьогодні, 24 березня, правоохоронці вручили підозри Євгену Строканю і Давиду Гаджимурадову.
Читайте такожПрокурор не надав належних доказів обґрунтованості підозри Сорду за розбиття скла в ОП - адвокат
Справа Стерненка: що відомо
23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.
Його і ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набуття вироком законної сили.
19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою.
Крім того, Приморський райсуд Одеси з вересня 2020 року розглядає справу про обвинувачення Стерненко в умисному вбивстві Івана Кузнєцова, який напав на нього, і незаконному носінні холодної зброї.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram