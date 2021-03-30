Парламент закликав МВС, СБУ та ДБР швидко розслідувати і надати юридичну оцінку подіям 20 березня.

Верховна Рада ухвалила постанову про засудження подій, що відбулися 20 березня біля Офісу президента України (№5295).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 237 народних депутатів з 278, зареєстрованих у сесійній залі.

Відповідно до постанови, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки та Державне бюро розслідувань мають забезпечити швидке, повне та неупереджене розслідування, надати юридичну оцінку подіям на Банковій.

Зазначається, що, керуючись принципом політичної рівності громадян перед законом, втони мають вивчити обставини, що супроводжували ті події, на предмет організації та/або участі у їхній реалізації будь-яких політичних партій України та/або пов’язаних з ними осіб.

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Крім того, МВС, СБУ та ДБР мають визначити ступінь вини учасників, організаторів та "замовників події" у завданні матеріальної шкоди державному майну України, а також забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності.

Щотижнево МВС, СБУ та ДБР мають надавати Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності актуальну інформацію щодо ходу розслідування цих подій.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Акція на підтримку Стерненка: що відбувалося

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Справа Стерненка: що відомо

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Його і ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набуття вироком законної сили.

19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою.

Крім того, Приморський райсуд Одеси з вересня 2020 року розглядає справу про обвинувачення Стерненко в умисному вбивстві Івана Кузнєцова, який напав на нього, і незаконному носінні холодної зброї.

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Автор: Тетяна Поляковська