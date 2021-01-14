Анн Лінде під час візиту планує зустрітися з українськими посадовцями та представниками ОБСЄ в Україні.

Чинна голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде наступного тижня здійснить візит в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Лінде сказала під час представлення пріоритетів головування Швеції в ОБСЄ у 2021 році під час онлайн засідання Постійної ради організації.

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"Вже наступного тижня я відвідаю Україну для зустрічі з українськими посадовцями, а також спеціальним представником Хайді Грау, членами Спеціальної моніторингової місії, координатором проектів ОБСЄ в Україні для оцінки ситуації і підтримки зусиль з метою стійкого урегулювання конфлікту", - наголосила Лінде.

Керівництво ОБСЄ: що відомо

Швеція з 1 січня перейняла від Албанії головування в ОБСЄ. Серед пріоритетів - сприяння припиненню війни на Донбасі. Зокрема, Швеція має намір впродовж 2021 року зосереджуватися на захисті європейського порядку безпеки, приділяючи увагу урегулюванню конфліктів, що затягнулися.

У грудні 2020 року в ОБСЄ обрали нове керівництво. Хельгу Шмідт (Німеччина) призначили генеральним секретарем ОБСЄ, Маттео Мікаччі (Італія) - директором Бюро з демократичних інститутів та прав людини, Кайрата Абдурахманова (Казахстан) - верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин, а Марію Терезу Рібейру (Португалія) - представником ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

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Автор: Віталій Саєнко