Царевич під час Революції гідності незаконно притягувала до відповідальності активістів "Автомайдану".

Апеляційний суд підтвердив виправдувальний вирок "судді Майдану" Оксані Царевич, яка під час Революції гідності незаконно притягувала до відповідальності активістів "Автомайдану".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат потерпілих у справі Роман Маселко.

Читайте такожАдвокати Медведчука оскаржили його домашній арешт – депутатЗа його словами, відповідне рішення сьогодні ухвалила колегія суддів Київського апеляційного суду у складі суддів Галини Балацької, Ірини Горб та Ірини Сілкової.

"Цікаво, що у аналогічній справі судді Віктора Кицюка цей апеляційний суд закрив провадження без оцінки самого вироку. У справі ж Царевич суд знову дослідив докази та зробив висновок, що засудження невинних людей на підставі сфальшованих документів на догоду владі не є злочином. Це, як мінімум, свідчить, що одне з двох рішень (щодо Царевич чи Кицюка) точно є незаконним. Хоча, як на мене, - обидва", - пояснив він.

За словами Маселка, сама Царевич у своєму останньому слові заявила, що усі її рішення про засудження невинних були законними.

"Але це ще не кінець. Ми ще поборемось, щоб Царевич не змогла знову виносити такі ж "законні" рішення. 25 травня питання щодо скарг на Царевич у справах Майдану буде розглядати Вища рада правосуддя", - додав адвокат.

Що відомо про справу

Суддю Печерського райсуду Києва Оксану Царевич обвинувачували у винесенні завідомо неправосудного рішення (ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу).

Ця стаття ККУ, згідно з рішенням Конституційного суду, втратила чинність у грудні 2020 року.

Царевич обвинувачували в тому, що, завідомо знаючи про сфальсифіковані протоколи і рапорти працівників ДАІ, а також ігноруючи докази невинуватості водіїв, вона позбавляла останніх права на керування транспортними засобами за поїздку до резиденції екс-президента Віктора Януковича "Межигір’я".

В окремих випадках до відповідальності притягувалися навіть ті особи, які взагалі на момент нібито порушення ними правил дорожнього руху (відмова зупинитися на вимогу працівника міліції) взагалі перебували в іншому місці.

У 2016 році Вища рада правосуддя схвалила звільнення Царевич за порушення присяги.

У червні 2020 року Шевченківський райсуд визнав Царевич невинуватою у постановленні завідомо неправосудних рішень про притягнення до адмінвідповідальності учасників "Автомайдану" в січні 2014 року.

17 березня 2021 року Верховний суд скасував указ президента про звільнення Царевич.

29 квітня вона повернулася на роботу до Печерського райсуду Києва.

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Автор: Антоніна Доломанжи