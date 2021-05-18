Апеляційний суд підтвердив виправдувальний вирок "судді Майдану" Оксані Царевич, яка під час Революції гідності незаконно притягувала до відповідальності активістів "Автомайдану".
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат потерпілих у справі Роман Маселко.
Читайте такожАдвокати Медведчука оскаржили його домашній арешт – депутатЗа його словами, відповідне рішення сьогодні ухвалила колегія суддів Київського апеляційного суду у складі суддів Галини Балацької, Ірини Горб та Ірини Сілкової.
"Цікаво, що у аналогічній справі судді Віктора Кицюка цей апеляційний суд закрив провадження без оцінки самого вироку. У справі ж Царевич суд знову дослідив докази та зробив висновок, що засудження невинних людей на підставі сфальшованих документів на догоду владі не є злочином. Це, як мінімум, свідчить, що одне з двох рішень (щодо Царевич чи Кицюка) точно є незаконним. Хоча, як на мене, - обидва", - пояснив він.
За словами Маселка, сама Царевич у своєму останньому слові заявила, що усі її рішення про засудження невинних були законними.
"Але це ще не кінець. Ми ще поборемось, щоб Царевич не змогла знову виносити такі ж "законні" рішення. 25 травня питання щодо скарг на Царевич у справах Майдану буде розглядати Вища рада правосуддя", - додав адвокат.
Що відомо про справу
- Суддю Печерського райсуду Києва Оксану Царевич обвинувачували у винесенні завідомо неправосудного рішення (ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу).
- Ця стаття ККУ, згідно з рішенням Конституційного суду, втратила чинність у грудні 2020 року.
- Царевич обвинувачували в тому, що, завідомо знаючи про сфальсифіковані протоколи і рапорти працівників ДАІ, а також ігноруючи докази невинуватості водіїв, вона позбавляла останніх права на керування транспортними засобами за поїздку до резиденції екс-президента Віктора Януковича "Межигір’я".
- В окремих випадках до відповідальності притягувалися навіть ті особи, які взагалі на момент нібито порушення ними правил дорожнього руху (відмова зупинитися на вимогу працівника міліції) взагалі перебували в іншому місці.
- У 2016 році Вища рада правосуддя схвалила звільнення Царевич за порушення присяги.
- У червні 2020 року Шевченківський райсуд визнав Царевич невинуватою у постановленні завідомо неправосудних рішень про притягнення до адмінвідповідальності учасників "Автомайдану" в січні 2014 року.
- 17 березня 2021 року Верховний суд скасував указ президента про звільнення Царевич.
- 29 квітня вона повернулася на роботу до Печерського райсуду Києва.
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