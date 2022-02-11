Стосовно екс-президента діє запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання до 19 березня.

Київський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційні скарги на запобіжний захід екс-президенту Петру Порошенку.

Як передає кореспондент УНІАН, колегія суддів, розглянувши апеляційні скарги сторони обвинувачення та сторони захисту, залишила в силі рішення суду першої інстанції щодо запобіжного заходу Порошенку.

Зокрема, в ухвалі сказано: "Ухвалу Печерського районного суду у вигляді особистого зобов’язання з покладенням процесуальних обов’язків, у межах строку досудового розслідування, а саме до 19 березня 2022 року, залишити в силі".

Довідка УНІАН. ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Порошенко є одним із фігурантів справи. Він підозрюється в тому, що, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з представниками вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

Кримінальне провадження проти Порошенка розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

У вересні-листопаді 2021 року у цій справі повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

6 січня 2022 року Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка.

19 січня суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, хоча прокурор просив взяти екс-президента під варту з альтернативою близько 1 млрд грн застави.

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