За словами генпрокурора Венедіктової, це відбувалося в рамках контррозвідувальної справи.

Правоохоронні органи почали документувати діяльність народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука у так званій "вугільній" справі ще в 2016 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова в ефірі програми "Право на владу".

"Це все починалося з пана Медведчука, і це була справа 2016 року. Мабуть, ні пан Порошенко, коли тоді він був президентом, ні голова СБУ тих часів навіть не розуміли і не знали, мабуть, що дуже ретельно фіксуються всі контакти, шляхи пана Медведчука. Це історія, яка процесуально належним чином проводилася з 2016 року", - сказала вона.

За її словами, це все відбувалося в рамках контррозвідувальної справи.

"І потім ці матеріали вже стали матеріалами, належним чином легалізованими в рамках кримінального провадження", - додала Венедіктова.

"Вугільна" справа Порошенка-Медведчука: деталі

ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Порошенко є одним із фігурантів справи. Він підозрюється в тому, що, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з представниками вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

Кримінальне провадження проти Порошенка розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

У вересні-листопаді 2021 року у цій справі повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

6 січня 2022 року Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка.

19 січня суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, хоча прокурор просив взяти екс-президента під варту з альтернативою близько 1 млрд грн застави. Адвокати та прокурори оскаржили відповідне рішення суду.