Кандидат є членом Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики

У фракції "Слуга народу" тривають консультації, хто замінить Олександра Корнієнка на посаді першого заступника її голови в разі обрання його першим заступником голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив депутат від "СН" Данило Гетманцев.

Відповідаючи на запитання УНІАН щодо того, чи відповідне питання вже обговорювалося, він сказав: "Це питання поки що не обговорювалося. Будемо чекати пропозицій від керівництва фракції".

Крім того, Гетманцев зауважив, що місце Корнієнка може посісти й депутат, який нині не є заступником голови фракції.

Читайте також"Люблю людей": скандальна "слуга" Третьякова влаштувала суперечку у Раді"Консультації ідуть. Прізвищ я вам зараз не назву. Але це не тільки заступники голови фракції", - зазначив депутат і додав, що не виключає, що рішення щодо цього питання можуть ухвалити вже поточного тижня.

У свою чергу голова фракції Давид Арахамія заявив, що народний депутат Андрій Мотовиловець може замінити Корнієнка.

"Я б хотів, щоб це був Андрій Мотовиловець", - повідомив Арахамія.

На уточнення, чи у фракції є підтримка такої кандидатури, Арахамія сказав: "Я гадаю, що я маю право обирати першого заступника особисто".

За словами голови фракції, Мотовиловець "фактично зараз вже здійснює цю діяльність".

"Він мені дуже активно допомагає в складанні порядку денного, в узгодженні розкладу законопроектів, і таке інше", - додав Арахамія.

Читайте також"Слуги народу" у понеділок проведуть засідання фракції: про що говоритимутьЯк відомо, Мотовиловець є членом Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

Відставка Разумкова і призначення Стефанчука

7 жовтня 284 народних депутати підтримали рішення про відставку Разумкова з посади голови Верховної Ради.

З фракції "Слуга народу" за таке рішення проголосували 215 депутатів, з групи "Довіра" - 18, з групи "Партія "За майбутнє" - 19, з фракції "Батьківщина" - 20, з фракції "Голос" - 6 та 6 позафракційних.

Не голосували в повному складі фракції "Європейська солідарність" та "Опозиційна платформа - "За життя".

Новим головою парламенту 8 жовтня став Руслан Стефанчук, який був першим заступником спікера ВР й представляв у законодавчому органі президента Володимира Зеленського.

На посаду першого заступника голови ВР є дві кандидатури - від фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко і від фракції "ЄС" Софія Федина.

Автор: Таня Поляковська