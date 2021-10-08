Наступний пленарний тиждень триватиме з 19 по 22 жовтня.

Народні депутати вирішили голосувати за кандидатури першого заступника голови Верховної Ради наступного пленарного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, за те, щоб закрити сьогоднішнє засідання без завершення розгляду кадрового питання, проголосували 226 народних депутатів при необхідних мінімум 226.

Цей результат викликав сміх у сесійній залі, оскільки рішення могло бути не ухвалено.

Є дві кандидатури на посаду першого заступника голови ВР - від фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко і від фракції "ЄС" Софія Федина.

Читайте також"У Путіна треба б повчитися": Кива "утік" від прямого питання про Крим і війну на Донбасі (відео)Сьогодні ще не було виступів кандидатів на посаду і не було обговорення їх кандидатур.

Сьогоднішнє засідання ВР закрито, а наступне відбудеться 19 жовтня.

Відставка Разумкова і призначення Стефанчука

7 жовтня 284 народних депутати підтримали рішення про відставку Разумкова з посади голови Верховної Ради.

З фракції "Слуга народу" за таке рішення проголосували 215 депутатів, з групи "Довіра" - 18, з групи "Партія "За майбутнє" - 19, з фракції "Батьківщина" - 20, з фракції "Голос" - 6 та 6 позафракційних.

Не голосували в повному складі фракції "Європейська солідарність" та "Опозиційна платформа - "За життя".

Новим головою парламенту 8 жовтня став Руслан Стефанчук, який був першим заступником спікера ВР й представляв у законодавчому органі президента Володимира Зеленського.

Автор: Надя Пришляк