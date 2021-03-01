Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що президент Володимир Зеленський не пропонував йому посаду прем'єр-міністра.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Аваков заявити в ефірі програми "VIP з Наталією Мосейчук".
Відповідаючи на запитання ведучої, чи є у нього претензії на прем'єрське крісло, він заявив: "А чому я повинен мати такі претензії? Я що виграв вибори? Моя партія прийшла номером 1 або номером 2? Вибори виграв Зеленський, його партія прийшла номером 1. Питання про прем'єрство - це питання того, хто виграв на виборах. Так я до цього ставлюся".
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Аваков зазначив, що перебуває на посаді міністра внутрішніх справ уже 7 років і два дні.
"Це розжарена сковорідка. Це не щастя цілий рік, це не солодкі місця. І перебувати на цій позиції для мене - це окей", - сказав він.
Міністр додав, що Зеленський не пропонував йому посаду прем'єра.
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