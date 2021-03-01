Аваков зазначив, що перебуває на посаді міністра внутрішніх справ уже 7 років і два дні.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що президент Володимир Зеленський не пропонував йому посаду прем'єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Аваков заявити в ефірі програми "VIP з Наталією Мосейчук".

Відповідаючи на запитання ведучої, чи є у нього претензії на прем'єрське крісло, він заявив: "А чому я повинен мати такі претензії? Я що виграв вибори? Моя партія прийшла номером 1 або номером 2? Вибори виграв Зеленський, його партія прийшла номером 1. Питання про прем'єрство - це питання того, хто виграв на виборах. Так я до цього ставлюся".

Читайте такожАваков про санкції проти телеканалів: не треба плутати "свободу слова" з антиукраїнською діяльністю

Аваков зазначив, що перебуває на посаді міністра внутрішніх справ уже 7 років і два дні.

"Це розжарена сковорідка. Це не щастя цілий рік, це не солодкі місця. І перебувати на цій позиції для мене - це окей", - сказав він.

Міністр додав, що Зеленський не пропонував йому посаду прем'єра.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи