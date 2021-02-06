Аваков прокоментував нещодавні санкції РНБО.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що санкції проти депутата від ОПЗЖ Тараса Козака моуть бути пов’язані з незаконним постачанням палива бойовикам "ЛДНР".

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", пише УП.

"Де десятки мільйонів, які "чорним налом" роздали працівникам санкційних телеканалів, звідки вони? І нам зрозуміло, звідки вони. І я бачив ряд секретних матеріалів, про які не можу говорити. Я бачив матеріали слідства, я їх знаю, частина матеріалів розслідувало МВС України. За цими матеріалами стає зрозуміло, що ряд представників наших громадян мають "чорну касу", яку заробляють на воєнній ситуації і цими грошима, в тому числі, фінансують пропагандистську діяльність", - заявив Аваков.

Також він стверджує, що є підстави вважати, що ряд фігурантів мали відношення до поставок палива бойовикам.

Заборона телеканалів Медведчука: що відомо

2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч проти 3 лютого. Водночас телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель заявила про підтверджене фінансування телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна", на які були накладені санкції згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони, з боку Російської Федерації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що рішення запровадити санкції проти цих телеканалів не стосується питання свободи слова, а спрямоване на боротьбу з інформаційним тероризмом проти України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення РНБО про санкції проти телеканалів "NewsOne", "ZIK" та "112 Україна" є юридично вмотивованим та було ухвалене відразу після того, як були зафіксовані та обговорені конкретні підстави для нього. За словами глави держави, всі загрози національній безпеці України отримають ефективну та законну відповідь.

Телеканали Тараса Козака: що відомо

12 жовтня 2018 року Козак заявив про купівлю телеканалу NewsOne (ТОВ "Новини 24 години") з оцінкою 41-42 мільйони гривень.

У грудні 2018 року Козак відзвітував про купівлю дев'яти компаній групи 112 Україна, оцінивши їхню вартість на дату придбання в 72,87 мільйона гривень.

У 2019 році Тарас Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу Zik.

4 жовтня 2018 року Верховна Рада підтримала звернення до РНБО щодо введення санкцій проти компаній, які входять в структуру власності телеканалів 112 Україна і NewsOne.

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Автор: УНІАН