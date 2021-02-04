Арсен Аваков сказав, що доказів для закриття каналів Медведчука було достатньо ще за президентства Порошенка.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що у колишнього президента Петра Порошенка не вистачило політичної волі, щоб запровадити санкції проти телеканалів Віктора Медведчука.

Про це він сказав в ефірі шоу "Право на владу".

"У мене була дуже послідовна позиція всі ці роки і в багатьох моїх друзів так само. Але в якийсь момент часу у низки членів РНБО й у президента Петра Олексійовича, який багато зробив для країни, але в цьому питанні не ухвалив такого рішення, не вистачило політичної волі, а у Зеленського вистачило", -зазначив Аваков.

Він зауважив, що таким чином Україна захищається від інформаційної отрути.

Також Арсен Аваков сказав, що доказів для закриття каналів Медведчука було достатньо ще за президентства Порошенка.

"Що стосується матеріалів, які лежать в основі такого рішення: такі матеріали є. На мій погляд, вони більш ніж обґрунтовані. І вони опираються на два періоди: один період стосується діяльності від 2018 року, і тодішніх фактів, коли фракція "Народний фронт" ініціювала це вперше, і фактів, які були зараз пред'явлені Службі безпеки", - пояснив сказав Аваков.

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Блокування каналів Медведчука

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій стосовно народного депутата від партії "Опозиційна платформа - за життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч на 3 лютого.

Водночас ці телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

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Автор: УНІАН