Президент США закликав Росію до де-ескалації на українських кордонах.

Президент США Джозеф Байден провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

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Як повідомляється на сайті Білого дому, сторони обговорили низку питань регіональної та глобальної політики. Зокрема - зусилля щодо забезпечення стратегічної стабільності та контролю над озброєннями, з упором на договір щодо обмеження стратегічних наступальних озброєнь СНО-III (New START Treaty).

Байден також дав зрозуміти Путіну, що США будуть рішуче відстоювати свої національні інтереси у відповідь на дії РФ, такі як кібератаки і втручання у вибори.

"Президент Байден підкреслив непохитну прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України. Президент висловив занепокоєність раптовими військовими приготуваннями РФ в окупованому Криму і на українських кордонах, а також закликав Росію до де-ескалації", - йдеться в повідомленні.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США затребували від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.



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Автор: Дмитро Захаров