За словами президента, якщо ЄС та НАТО хочуть залишатися потужними, то мають запросити Україну.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна давно готова до вступу до НАТО та Євросоюзу, але їй потрібні не стратегічні партнери, а стратегічні друзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу на міжнародній конференції "Ялтинська європейська стратегія" (YES).

"Так, ми не отримали… прямої позиції щодо вступу України до НАТО… Але Україна давно готова. Наша армія - одна з найпотужніших армій у світі. Тому, коли говорять про реформи в оборонному секторі і що через це Україна не вступила в НАТО, мені здається, що це не до кінця відверта думка", - вважає президент.

За його словами, попри те, що Україна не отримує того, на що розраховує, вона цього не просить.

"Але нам здається, що ми потрібні НАТО. Нам здається, щоб без України міцного Євросоюзу не буде… Я вважаю, що без України НАТО буде втрачати…, без України ЄС буде потрохи послаблюватися… Я так вважаю: якщо ви хочете, щоб зміцніла Росія, то не беріть Україну. Якщо ви хочете, щоб ЄС і НАТО залишалися потужними…, хочете таких міцних партнерів, так запрошуйте нас", - підкреслив глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна вже змінилася та продовжує змінюватися, однак переконувати у цьому потрібно не НАТО чи ЄС, а "себе, адже ми будуємо нашу державу для себе і для наших людей".

"Україна вже на іншій стадії. Нам потрібні не стратегічні партнери, а стратегічні друзі. Партнери нехай говорять про те, що нам не вистачає, а друзі нехай доєднуються до України", - підсумував він.

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Курс України на вступ до НАТО і ЄС

21 лютого 2019 року набули чинності зміни до Конституції, які закріплюють прагнення України стати членом Європейського Союзу і НАТО. У Конституції закріплюється "європейська ідентичність українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України".

У вересні 2020 року президент Володимир Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки України. Вона ґрунтується на трьох основних засадах державної політики у сфері нацбезпеки. Зокрема, передбачається розвиток стратегічних відносин із ключовими іноземними партнерами, насамперед з Європейським Союзом і НАТО та їхніми державами-членами.

У липні 2021 року Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 4 червня "Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору".

26 серпня Зеленський затвердив стратегію зовнішньополітичної діяльності держави. У стратегії визначена необхідність набуття повноправного членства України в Європейському Союзі (ЄС) та в Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Автор: Антоніна Доломанжи