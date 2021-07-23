Рішенням передбачено ряд доручень уряду, СБУ, Міністерству оборони.

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 4 червня "Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору".

Про це йдеться в указі глави держави №307/2021 від 23 липня.

Даним рішенням РНБО, зокрема, доручила Кабінету міністрів проаналізувати у двомісячний строк стан виконання річних національних програм під егідою Комісії Україна-НАТО та вжити заходів для підвищення ефективності їх реалізації. Уряд також має опрацювати питання щодо утворення в центральних органах виконавчої влади та інших державних органах окремих структурних підрозділів з питань євроатлантичної інтеграції України. У тримісячний строк Кабмін повинен опрацювати питання щодо формування національної системи переходу сектору безпеки і оборони на стандарти НАТО.

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Крім того, уряд має забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для переходу на нову систему оборонних закупівель.

Міністерству оборони доручено вжити заходи з метою невідкладного призначення військового представника Місії України при НАТО, Службі безпеки України – підготувати та внести проект закону "Про безпеку класифікованої інформації" (нова редакція закону "Про державну таємницю").

Ще декілька доручень під грифом "таємно".

Автор: Світлана Закелова