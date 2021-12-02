Наразі США активно взаємодіють з цього питання з союзниками і партнерами, а також підтримують прямий зв'язок з українцями та росіянами.

США заявили про готовність без вагань ввести різні заходи, зокрема економічні, проти Росії, якщо вона здійснить подальші акти агресії проти України.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.

"Щодо інструментів: від самого початку ми продемонстрували, що готові використовувати низку інструментів - економічні інструменти та інші інструменти - для протидії шкідливим діям Росії", - сказала вона.

Читайте такожРосія почала військові навчання поблизу кордону з УкраїноюПсакі також наголосила, що держсекретар Ентоні Блінкен також дав чітко зрозуміти, що США "без вагань скористаються цими інструментами, але робитимуть це у координації з нашими партнерами та союзниками".

За її словами, США активно взаємодіють з цього питання з союзниками і партнерами, а також підтримують прямий зв'язок з українцями та росіянами.

Можлива ескалація на кордоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

Автор: Марта Гичко