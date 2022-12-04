В Білорусі президент не змінюється з 1994 року.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко може зректися престолу за умови, що йому буде загрожувати смерть, вважає очільник Об'єднання силовиків BYPOL та член Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Олександр Азаров.

"Лукашенко неодноразово заявляв, що він добровільно не піде від влади. Я не вірю, що він погодиться на нові демократичні вибори і скаже, що вирішив піти", - сказав він для Еспресо.

Азаров підкреслив, що Лукашенко мусить бути покараним на трибуналі.

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"Можливий варіант, коли будуть умови, в яких він зрозуміє, що йому кінець. Він у владі не утримається і, можливо, не збереже своє життя. Тоді він може піти на перемовини - щоб йому та його родині дозволили кудись виїхати з гарантіями безпеки і провести демократичні вибори. А він поїде кудись в Арабські Емірати і віддасть владу добровільно", - додав Азаров.

Режим білоруського диктатора Лукашенка

В 1994 році Лукашенко прийшов до влади і відтоді не покидав крісло президента Білорусі.

Узурпатор не на жарт злякався після раптової смерті міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея. Лукашенко наказав змінити свого кухаря, охорону й обслугу.

Нагадаємо, екс-голова СБУ Валентин Наливайченко прогнозував, що режим Лукашенка впаде до кінця 2022 року.