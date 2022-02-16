63% респондентів вважають, що Україні варто переглянути "Мінські угоди" і підписати нові.

57% українців бачать Росію винною у тому, що Мінські угоди не працюють, ще 10% покладають провину на підпорядкованих Кремлю бойовиків "ЛДНР".

Про це йдеться у даних опитування суспільно-політичних настроїв населення, проведеного 12-13 лютого соціологічною групою Рейтинг.

Лише 12% вважають винною Україну. 12% не змогли відповісти, хто винен.

Водночас 63% респондентів вважають, що Україні варто переглянути Мінські угоди і підписати нові.

Соціологи зазначили, що цей показник у динаміці збільшується.

Лише 11% висловилися, що Україна має виконати усі вимоги; 18% вважають навпаки – що Україна має вийти з переговорного процесу взагалі.

Росія, чинячи тиск на Київ і ЄС військовим вторгненням, намагається схилити Україну до виконання "Мінська" на умовах Кремля. Москва наполягає на ухваленні "особливого статусу" Донбасу і надання дестабілізованому регіону широкої автономії.

Під час візиту в Україну німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що президент України Володимир Зеленський підтвердив передачу відповідних законопроектів про Донбас і "місцеві вибори" у ТКГ.

Раніше український глава стверджував, що до Мінських угод, підписаних його попередником багато років тому, є чимало питань. У 2020-му Зеленський не погоджувався на зміни до Конституції України щодо виборів на Донбасі з невідведеними окупаційними силами.

На що російський президент Володимир Путін відповів у січні 2022-го цитатою з матюкливих частівок: "Терпи, моя красуне. Доведеться виконувати".

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