За словами заступника голови Верховної Ради, до крайньої межі ситуація в державі ще не дійшла.

Формальні обставини для розпуску Верховної Ради у президента Володимира Зеленського існують.

Про це заявив перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук, пише "Україна 24".

"Формальні обставини (розпустити парламент - ред.) існували й існують. Але питання в тому, чи воно буде здійснено, чи ні; чи воно вигідно, чи ні. Президент чітко дав зрозуміти, що допоки парламент, уряд, Офіс президента виконують програму президента, ми будемо існувати як єдина команда. Якщо ні… для нього пріоритет - ідея, час якої настав", - сказав Стефанчук.

За його словами, до крайньої межі ситуація в державі ще не дійшла.

Читайте такожАрахамія оцінив можливість відставки Разумкова з посади голови Верховної Ради

"Мені здається, що це правильний підхід - не суб’єктивізуватись на тих чи інших питаннях, а виключно поставити в основу ефективну діяльність і досягнення тих цілей і чітких зрозумілих параметрів. Якщо не досягаємо, то якимось чином діяти. Зрозуміло, що і розпуск парламенту, і зміна уряду - це крайні межі. Допоки я таких перспектив не вбачаю", - сказав він.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Олександр Топчій