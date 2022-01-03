Блінкен підкреслив непохитну прихильність США трансатлантичній безпеці

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонні переговори з групою "Бухарестської дев'ятки". Однією з тем розмови стала Україна.

Про це повідомляє прес-служба Держдепартаменту США.

"Держсекретар і міністри закордонних справ обговорили дестабілізаційне військове будівництво Росії вздовж кордону України, необхідність єдиної, готової і рішучої позиції НАТО для колективного захисту союзників, а також трансатлантичне співробітництво з питань, що становлять взаємний інтерес", - йдеться в повідомленні.

При цьому Блінкен вказав, що США продовжать консультації з трансатлантичними союзниками і партнерами, тому що Держдеп працює над деескалацією.

Читайте такожВторгнення РФ в Україну тільки посилить НАТО - розвідка США"Вони також підкреслили свою солідарність з Литвою перед обличчям ескалації політичного тиску та економічного примусу з боку Китаю. Секретар підкреслив непохитну прихильність Сполучених Штатів трансатлантичній безпеці і статті 5 НАТО", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, що в "Бухарестську дев'ятку" входять Болгарія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Румунія, Чехія та Естонія.

Розмова Байдена і Зеленського

За результатами розмови Байдена і Зеленського прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що президент США запевнив главу Української держави, що Сполучені Штати дадуть рішучу відповідь, якщо Росія знову здійснить вторгнення в Україну.

Також Байден пообіцяв Зеленському, що США будуть дотримуватися принципу "нічого про Україну без України" під час дипломатичних зустрічей з представниками Росії наступного тижня.

У свою чергу Зеленський в Twitter написав, що перша в новому році розмова з Баденом довела особливий характер відносин України і США.

Пізніше в офісі президента України розповіли подробиці телефонної розмови глави Української Держави Володимира Зеленського і президента США Джозефа Байдена.

Ключова тема переговорів-ситуація на Сході та кордонах України. Зеленський привітав активну роль США в її врегулюванні, відзначивши важливість запланованих на січень 2022 міжнародно-правових заходів.

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