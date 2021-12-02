Держсекретар США наголосив, що Україна і НАТО не становлять загрозу для Росії.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен відреагував на твердження президента Російської Федерації Володимира Путіна про загрозу руху України до членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Як передає кореспондент УНІАН, про це Блінкен заявив сьогодні у Ризі на прес-конференції за підсумками дводенного засідання міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу.

Він сказав, що бачив заяву Путіна.

"Відверто кажучи, це викликає здивування. Оскільки ідея, що Україна представляє загрозу Росії, стала би поганим жартом, якби ситуація не була такою серйозною. НАТО є оборонним альянсом. Ми не є загрозою для Росії. Ми не маємо агресивних намірів стосовно Росії", - наголосив Блінкен.

Читайте такожЛукашенко заявив, що РФ окупувала Крим "на прохання українських військових" (відео)Держсекретар США додав: "Кожен крок, який ми робимо, спрямований на забезпечення того, що у нас на практиці є ефективні оборонні засоби для захисту членів Альянсу".

Він уточнив, що це стосується і країн-партнерів, аби вони мали оборонні засоби для належного самозахисту від агресії.

За словами Блінкена, ідея про те, що Україна або НАТО становлять загрозу для Росії, є цілковито невірною.

Що передувало

Сьогодні, 1 грудня, президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що хоче отримати від Заходу гарантії невступу України в Організацію Північноатлантичного договору (НАТО). "У діалозі зі Сполученими Штатами та їх союзниками будемо наполягати на виробленні конкретних домовленостей, що виключають будь-які подальші просування НАТО на схід і розміщення загрозливих нам систем зброї в безпосередній близькості до території Росії. Пропонуємо почати з цього приводу предметні переговори", - заявив Путін.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Росія не має права вето і сфери впливу, аби контролювати рішення України про бажання приєднатися до Альянсу.

Курс України на вступ до НАТО та ЄС

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого 2019 року набули чинності зміни до Конституції, які закріплюють прагнення України стати членом Європейського Союзу і НАТО. У Конституції закріплюється "європейська ідентичність українського народу та незворотність європейського та євроатлантичного курсу України".

Читайте такожМер Чернігова назвав "фігнею" курс України в НАТОУ вересні 2020 року президент Володимир Зеленський затвердив стратегію національної безпеки України. Вона ґрунтується на трьох основних засадах державної політики у сфері нацбезпеки. Зокрема, передбачається розвиток стратегічних відносин з ключовими іноземними партнерами, насамперед з Європейським Союзом, НАТО та їхніми державами-членами.

У липні 2021 року Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 4 червня "Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України в Організацію Північноатлантичного договору".

26 серпня він затвердив стратегію зовнішньополітичної діяльності держави. У стратегії визначено необхідність отримання повноправного членства України в Європейському Союзі та в НАТО.

30 листопада генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив, що Росія не має жодного права втручатися у процес приєднання України до НАТО.

"Україна - це суверенна і незалежна держава. Кожна суверенна і незалежна держава має право вибирати свій власний шлях, зокрема щодо того, частиною яких саме заходів безпеки вона хоче бути. Це залежить від України та 30 країн-членів - вирішувати, коли Україна буде готова приєднатися до Альянсу", - підкреслив Столтенберг.

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Автор: Віталій Саєнко