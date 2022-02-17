Очільник європейської дипломатії також заявив про відсутність доказів відведення певних підрозділів російських військ від українського кордону.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель негайно запропонує Раді ЄС на рівні міністрів закордонних справ схвалити пакет жорстких санкцій проти Російської Федерації в разі подальшого вторгнення в Україну.

Як свідчить стенограма на сайті Європейської служби зовнішньої дії, про це Боррель сказав сьогодні у Брюсселі журналістам.

Боррель заявив про відсутність доказів відведення певних підрозділів російських військ від українського кордону.

"Ми дуже стурбовані і занепокоєні посиленням бойових дій і інтенсивними обстрілами на деяких частинах лінії зіткнення", - наголосив Боррель і нагадав, що на початку січня відвідував лінію зіткнення і тоді там не було жодної воєнної діяльності.

"Обстріли розпочалися: інтенсивні обстріли, бомбардування, кампанії з дезінформації. Ми досі віримо у дипломатичний процес і ми зосередимо усі зусилля для дипломатичної діяльності. Але з іншої сторони, і Рада ЄС була сьогодні поінформована про це, - ми вже підготували повний пакет санкцій. Ми працювали над цим. Я підтримував зв'язок із Сполученими Штатами, з усіма нашими країнами-однодумцями, з технічною підтримкою Європейської комісії. У нас підготовлений дуже жорсткий пакет санкцій. І як Високий представник, я готовий представити цей пакет Раді ЄС, оскільки Рада ЄС має відповідальність і здатність схвалювати санкції", - наголосив Боррель.

Він додав, що представить санкційний пакет на засідання Ради ЄС якомога швидше, коли це буде необхідно.

"Якщо буде агресія, я негайно скличу Раду ЄС на рівні міністрів закордонних справ, щоб запропонувати пакет санкцій. І я впевнений, що навіть якщо вимагається одностайність, Рада ЄС схвалить їх", - наголосив Боррель.

Він уточнив, що санкції будуть застосовані тоді, коли рівень інтенсивності агресії вимагатиме цього.

"Енергетика буде найбільш важливим питанням у цьому пакеті, але я не можу повідомити вам зміст цього пакету, як і момент, коли вони будуть впроваджені", - заявив Боррель.

За його словами, Європа об'єднана у цьому питанні.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Росія зосередила біля кордонів з Україною понад 100 тисяч військових, які, як непокоїться Захід, вона може залучити до повномасштабного вторгнення.

Разом з тим МО РФ 15 лютого заявило про нібито початок відведення військ до місць постійної дислокації. Хоча в НАТО це не підтверджують.

Президент США Джо Байден під час свого виступу в Білому домі у вівторок, своєю чергою, відповів, що загроза вторгнення залишається цілком можлива.

На тлі побоювань, що РФ зважиться на нове вторгнення в Україну, США та Європа почали працювати над масштабним пакетом санкцій, покликаним стримати Росію від нападу на Україну.

Водночас США виступали проти введення превентивних санкцій проти РФ. Держсекретар Вашингтона Ентоні Блінкен пояснював це тим, що вони можуть втратити стримувальний ефект.

У Кремлі порівнювали можливі санкції США проти президента Росії Володимира Путіна з ініціативою щодо розриву відносин.

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