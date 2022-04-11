Високий представник СЄ наголосив, що наразі треба зосереджувати увагу на посиленні оборони України.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель впевнений, що відмова від російського газу зараз не зупинить війну Росії проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав на брифінгу після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

"Війна, яка зараз відбувається, битви, які відбудуться у наступні дні і тижні, стануться з санкціями, або без них. Санкції мають більш середньостроковий вплив", - наголосив Боррель.

Високий представник ЄС наголосив, що "у наступні декілька днів або тижнів воєнна машина Росії буде тою самою воєнною машиною, і армія буде тою самою, і вони матимуть засоби, які вони вже мають зараз, і продовжуватимуть мати, аби вести цю війну".

У цьому зв'язку головний дипломат ЄС зазначив, що треба зосереджувати увагу на найближчій перспективі - на посиленні оборони України.

"Це наш підхід. Скільки не говори, що ми не повинні робити щось інше, але не треба мати ілюзій, якщо ви відріжете газ сьогодні, це не зупинить російську армію вести війну у наступні декілька тижнів. Допомога і оборона є тим, що мають справжнє значення зараз", - наголосив Боррель.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Європейський союз повинен збільшити військову допомогу Україні. Вона зазначила, що необхідне важке озброєння.

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