Глави МЗС країн-членів обговорять нові санкції щодо Росії.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Європейський союз повинен збільшити військову допомогу Україні. Вона зазначила, що необхідне важке озброєння.

Про це глава німецького МЗС заявив перед засіданням Ради ЄС.

"Ми дбаємо про це разом з нашими європейськими партнерами. Україні потрібно більше військової техніки, особливо важкої зброї. Зараз немає часу для відмовок, зараз час креативу і прагматизму", - заявила дипломат.

При цьому Бербок вказав, що європейські політики чекають доказів військових злочинів російської армії в передмісті Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель повідомив журналістам перед початком засідання Ради ЄС, що міністри закордонних справ країн-членів ЄС обговорять підтримку України та наступні санкційні кроки проти РФ.

"Ми збираємося знову поговорити про Україну. Я відзвітую перед Радою міністрів закордонних справ про візит в Україну разом з президентом Європейської комісії. Ми стали очевидцями того, що там сталося, - жорстокої агресії російських військ проти цивільного населення. Ми збираємося обговорити, як краще ми можемо підтримати український народ, і як ми можемо підтримати міжнародний кримінальний суд", - сказав Боррель.

За його словами, щойно відбулася зустріч з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом.

"Ми забезпечимо стільки підтримки, скільки зможемо", - додав високий представник ЄС.

Також він додав, що Рада ЄС обговорить підтримку інших країн у світлі очікуваної економічної кризи у зв'язку з наслідками війни Росії проти України.

"Всім доведеться зіткнутися з наслідками цієї війни. Не через санкції, а через війну у зв'язку зі збільшенням цін на енергоносії та продовольство", - уточнив Боррель.

При цьому, високий представник ЄС додав, що питання санкцій проти РФ завжди знаходиться на порядку денному.

"Обговорення про Україну неодмінно означає обговорення ефективності всіх наших санкцій, тих, які вже схвалені, і звичайно, міністри обговорять, якими будуть наступні кроки", - сказав Боррель.

Також він звернув увагу, що російські війська зосереджуються на сході України.

"Українці великою мірою знають про це. Тому я боюся, що в наступні дні війна посилиться на Донбасі", - прогнозує Боррель.

Як раніше повідомляв УНІАН, Великобританія ввела санкції проти дочок президента Російської Федерації Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Услід Євросоюз ввів санкції щодо ще більш ніж 200 росіян, а також банків і ряду російських промислових і транспортних компаній.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський наголошує на необхідності посилення тиску на Росію та введення повного енергетичного ембарго.

При цьому радник президента України з економічних питань Олег Устенко запевнив, що відмова країн Заходу від російської нафти не призведе до зростання світових цін на неї, навіть якщо видобуток нафти значно не збільшиться, а це малоймовірно.

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