Олександр Ткаченко зазначив, що трактування Путіна про нібито єдність українців та росіян "не відрізняються особливою оригінальністю".

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував статтю президента Російської Федерації Володимира Путіна про нібито "братерство" українців і росіян. За його словами, раніше історію переписували і царі Московії, і лідер СРСР Йосип Сталін.

Про це глава Мінкульту повідомив у своєму в Telegram-каналі.

Ткаченко вказав, що "переписувати історію почали ще російські царі, коли присвоїли назву Русь своєї Московії".

"Так само точно продовжив за часів вбивства правди Сталін. Він не тільки знову розповідав про "колиску братніх народів", а й наочно показав своє ставлення до "братніх народів" шляхом Голодомору, масових депортацій та інших геноцидних практик", – вказав Ткаченко.

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При цьому він нагадав, що в російській Конституції гарантовано право на самовизначення і свободу всім народам, але влада РФ нехтує правами нацменшин і принципами демократії. Крім того, міністр зазначив, що Росія щодо України сіє ворожнечу і використовує брехливу пропаганду разом зі збройною агресією.

"А ми в цьому році будемо святкувати 30-річчя незалежності країни, яка насправді своїм корінням сягає в більш ніж тисячолітню історію. Звідти починалася славне становлення київських князів, які були не тільки візіонерами і сучасними правителями, а й заклали основи тих свобод, які успадкувала незалежна Україна. І точно не Росія", - підсумував Ткаченко.

Як раніше повідомляв УНІАН, Президент РФ Володимир Путін звинуватив українську владу в небажанні виконувати Мінські угоди, а також у "кривавих провокаціях" на Донбасі. При цьому він переконаний, що Україна нібито стала важливим елементом глобальної змови проти Росії ("проект Анти-Росія"), а значить, "Києву Донбас просто не потрібен".

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Автор: Анастасія Горбачова