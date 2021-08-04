Адвокат наполягатиме на закритому засіданні суду з обрання запобіжного заходу його підзахисному.

Екс-суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса, якого детективи Національного антикорупційного бюро затримали у столичній лікарні "Феофанія", доправили до Вищого антикорупційного суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат Чауса Ростислав Кравець повідомив журналістам перед засіданням Вищого антикорупційного суду, де його підзахисному обиратимуть запобіжний захід.

Кравець повідомив, що СБУ передала Чауса НАБУ. Вночі він утримувався в ізоляторі тимчасового тримання СБУ, і під охороною СБУ його було доправлено до приміщення суду. Також Кравець додав, що в суді наполягатиме на закритому засіданні, оскільки матеріали клопотання про запобіжний захід містять державну таємницю. "Тому я проситиму суд про закрите засідання", - сказав Кравець. Також він проситиме суд взагалі не обирати Чаусу запобіжний захід, оскільки вважає, що підозра його клієнту вручена з порушенням законодавства.

Окрім того, Кравець додав, що Чаус потребує лікування в стаціонарних умовах, оскільки близько 50 днів його піддавали тортурам. "Він понад 50 днів був прикований до ліжка кайданками. Дозволяли вставати тільки в туалет, понад місяць йому не дозволяли помитися", - поінформував адвокат.

За його словами, катування відбувались на території України, і до них причетні спецслужби як України, так і іноземні. "Я вважаю, що в цій справі замішані спецслужби України та іноземні спецслужби", - сказав Кравець.

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Зникнення й повернення Чауса - деталі

31 липня в СБУ заявили, що в одну з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників спецслужби.

Як стверджували в СБУ, Чаус надав слідчим дані, щодо його викрадення і позбавлення волі. У зв`язку з цим щодо Чауса "вжито заходів для гарантування його безпеки".

Водночас ряд ЗМІ повідомили про те, що Чауса затримали в одному з сіл Вінницької області після дзвінка одного з місцевих жителів. Правоохоронцям Чаус нібито підтвердив свою особу і повідомив, що був викрадений невідомими.

За словами журналіста Юрія Бутусова, згодом співробітники СБУ "відбили Чауса у поліції" і "вивезли в невідомому напрямку". Своєю чергою НАБУ наполягало на передачі їм Чауса, обвинувачуваного у корупції.

3 серпня у лікарні "Феофанія" детективи НАБУ затримали Чауса, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди. Йому вручили клопотання про застосування запобіжного заходу.

Справа проти Чауса - довідка УНІАН

9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні 150 тис. доларів хабара за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші в скляній банці.

У вересні того ж року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Однак Чаус втік з України і переховувався у Молдові.

Пізніше його затримали за екстрадиційним запитом України в Молдові.

6 жовтня комісія з проблем громадян та надання політичного притулку при президентові Молдови відхилила запит Чауса про надання йому політичного притулку.

28 листопада 2017 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Чауса з посади судді Дніпровського райсуду Києва.

5 квітня 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявив про викрадення Чауса.

17 травня в Telegram-каналі з`явилося відео, на якому екс-суддя Чаус заявив про намір повернутися в Україну і спростував інформацію про його викрадення.

Автор: Дмитро Хилюк