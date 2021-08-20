У Зеленського очікують, що ім'я людини, яка очолить американську делегацію на саміті, у Вашингтоні повідомлять самостійно.

В Офісі президента України заявили, що Сполучені Штати Америки можуть змінити свого представника, який приїде до Києва на саміт Кримської платформи з деокупації півострова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прес-секретар президента України Сергій Никифоров сказав під час брифінгу у п'ятницю, 20 серпня.

"Найімовірніше, буде зміна представника США на Кримській платформі, але про це нехай Сполучені Штати повідомлять самі, щоб не було непорозумінь", - сказав Никифоров.

Хто представлятиме США на Кримській платформі

Раніше йшлося про те, що президент Джо Байден не приїде до України, але США будуть представлені на саміті Кримської платформи особистим посланцем Байдена, міністром транспорту Пітером Буттіджеджом.

Читайте такожЛукашенко привітав з Днем Незалежності народ України, але його послання зниклоБуттіджедж - випускник Гарвардського університету, стипендіат Родса і ветеран війни в Афганістані. Колишній мер міста Саут-Бенд, штат Індіана. Він мав наміри висуватися від Демократичної партії на президентських виборах 2020 року, але згодом зняв свою кандидатуру. Став першим відкритим геєм серед кандидатів-демократів.

Установчий саміт "Кримської платформи" за участю лідерів іноземних держав відбудеться 23 серпня у Києві.

Автор: Віталій Саєнко