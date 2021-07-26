Раніше українська влада ініціювала створення міжнародної платформи з деокупації Криму.

Міністр транспорту США Пітер Буттіджедж представлятиме США на саміті "Кримської платформи", що відбудеться 23 серпня 2021 року в Києві.

Про те, що делегацію США під час поїздки в Україну на саміт "Кримської платформи" і урочистості до 30-го Дня Незалежності очолить Піт Буттіджедж Суспільному повідомив член "Кримської платформи", депутат Верховної ради і лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв ("Європейська солідарність").

"Сполучені Штати направляють (в Україну) міністра транспорту, він досить впливова фігура в Кабінеті міністрів США, це Піт Буттіджедж", — розповів Джемілєв.

Він додав, що раніше в дипломатичних колах не виключали візиту президента Джо Байдена, але очільник Білого дому поки не приїде.

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"Я зустрічався з Куртом Волкером (дипломат, спеціальний представник Державного департаменту США з питань України у 2017—2019 роках - ред.) і він сказав, що з ряду причин Байден не приїде. І, крім того, у Байдена специфічні відносини з Україною, через те, що намагався використати у своїй передвиборчій кампанії Трамп, то через це швидше за все він не приїде. Навіть, якщо дуже захоче, його оточення постарається його відмовити", — додав Джемілєв.

Офіційно Білий дім ще не оголошував, хто очолить американську делегацію під час візиту в Україну. Заступник помічника Державного секретаря з питань Європи та Євразії Джордж Кент в інтерв'ю Суспільному уточнив лише, що це буде член уряду.

Варто відзначити, що Пітер Буттеджедж перший відкритий гей на посаді міністра в США.

Як повідомляв УНІАН, українська влада ініціювала створення міжнародної платформи з деокупації Криму.

Установчий саміт "Кримської платформи" за участю лідерів іноземних держав відбудеться 23 серпня у Києві.

Автор: Леся Лещенко