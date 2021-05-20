Міська влада Кам’янського (Дніпропетровська область) заробляє більше топ-чиновників, в той час як місто переживає комунальний колапс. Про це йдеться в розслідуванні РБК-Україна.

Як з'ясували журналісти, зарплата мера Кам'янського Андрія Білоусова за 2020 рік склала 812 388 гривень, що приблизно дорівнює 82-м середнім зарплатам жителя міста.

«Для порівняння - президент Володимир Зеленський на посаді глави держави заробив у 2020 році всього 336 тисяч гривень. Більш того, навіть міський голова столиці Віталій Кличко виявився набагато скромнішим за мера Каменського - заробив всього 517 579 гривень за 2020 рік», - зазначають в матеріалі.

Не відставали від міського голови і його соратники. Перший заступник мера Олександр Чернишов за минулий рік заробив 739 832 гривень, що вище від доходів прем'єр-міністра Дениса Шмигаля (540 052 гривень), пишуть журналісти.

Заступник мера і керуюча справами виконкому Світлана Колісниченко отримує 96 468 зарплати, плюс премію 24 322 гривень, а на початку року ще й матеріальну допомогу у розмірі 47 823 гривень. Інший заступник Костянтин Саусь, який курує сферу ЖКГ та інфраструктуру, отримує 83 011 гривень зарплати і 21 000 премії.

Високі зарплати чиновників викликали обурення місцевих жителів, особливо коли взимку під час морозів кілька районів Кам'янського залишилося без тепла і води, додають журналісти.

«Кам'янчанам доводилося буквально топити сніг з вулиці в відерцях, щоб попити чай або приготувати їжу. Втім, і в ці місяці Білоусов не оминув себе традиційною премією в 32 тисячі гривень», - йдеться в публікації.

Раніше ЗМІ писали про те, як у Кам'янській школі №20, де вчиться 600 учнів, обвалився фасад. Два роки потому будівлю досі не відновлено, школа знаходиться в аварійному стані, а діти змушені відвідувати інші навчальні установи.

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Автор: Григорій Бондар