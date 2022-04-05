Зеленський зазначив, що тепер Україна шукатиме інші гарантії безпеки для себе.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова хоч завтра вступити в НАТО, якщо запропонують, але цього не сталося і не станеться.

Про це він сказав під час інтерв'ю українським ЗМІ.

За словами президента, для України союз безпеки важливий. Про це він говорив генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу і лідерам держав, від яких залежить вступ до Альянсу.

"Якщо завтра нам запропонують вступити в НАТО, не грати знову з нашим життям, а серйозно, будемо значить вступати. Але цього не буде, на жаль. І не сталося, на жаль. Тому ми будемо будувати ті гарантії безпеки для нас, які можуть захистити нас, захистити життя. Ми і так можемо себе захистити, ми це вже розуміємо. Але захистити всіх людей - це завдання складніше", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня WSJ оприлюднив деталі переговорів ЄС, Києва і Москви перед вторгненням РФ в Україну. Зокрема, за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив останній крок для врегулювання відносин між Москвою і Києвом. Згідно з даними видання, 19 лютого Шольц сказав президенту України Володимиру Зеленському в Мюнхені, що Україна повинна відкликати свої євроатлантичні прагнення, відмовитися від вступу в НАТО і оголосити нейтралітет в рамках широкого Європейського Договору з безпеки між Заходом і Росією.

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