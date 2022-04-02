Зокрема, країні дуже важливо отримати гарантії безпеки від США і Великобританії.

Україні важливо, щоб великі країни-учасниці Північноатлантичного альянсу (НАТО) організувалися навколо неї для ефективної підтримки в разі потреби.

Про це розповів глава української переговорної делегації Давид Арахамія в ефірі загальнонаціонального марафону.

"Ми хочемо зробити власне НАТО. Для нас важливо, щоб найбільші та найефективніші країни НАТО надавали підтримку в разі агресії. Туреччина дуже важлива для нас, це найбільша армія НАТО в Європі. Важливі також США і Великобританія. Зараз тривають дуже активні консультації. Вже офіційно оприлюднено, що три держави-члени НАТО готові надавати гарантії саме в тому форматі, як я розповів. Це фактично 5 стаття НАТО, але з більш жорстким механізмом активації - упродовж 72 годин вони мають провести консультації і надавати допомогу", - зазначив він.

За словами Арахамії, Україні дуже важливо отримати гарантії США і Великобританії, але ці країни, ймовірно, приєднуватися одними з останніх.

"Я думаю, що ймовірність приєднання США велика, тому що пан Блінкен позавчора заявив, що вони не проти розглядати механізми гарантій безпеки, але вони хочуть більш детально ознайомитися, зважити всі ризики і т.д. У мене таке відчуття, що США і Британія разом приєднаються одними з останніх, коли вони побачать, що всі вже не заперечують. Однак у нас є мінімальний пакет країн-гарантів, і без них ми просто не будемо рухатися", - прокоментував глава української переговорної делегації.

Він зазначив, що лише після підписання відповідного договору про гарантії безпеки наступним завданням стане внесення змін до Конституції України щодо позаблокового нейтрального статусу.

"Щоб це зробити, ми хочемо провести референдум. Тобто це вирішуватиме український народ, а не українські політики. Це дуже важливо для нас, і ми спочатку на цьому наполягали. Російська сторона дуже активно протидіяла цій нормі, але згодом вони погодилися з тим, що це єдиний вихід із ситуації", - розповів політик.

Договір про гарантії безпеки для України: що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна запропонувала підписати міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї. Серед гарантів офіційний Київ бачить країни-члени Ради Безпеки ООН, зокрема, Росію, США, Великобританію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

Дипломат Олександр Чалий, який очолює юридичну групу в українській делегації на переговорах з РФ, заявив, що українська делегація прагне підписати договір про гарантії безпеки, щоб той став дипломатичним форматом завершення війни. За його словами, Україна готова зафіксувати позаблоковий статус і статус без'ядерної держави у формі постійного нейтралітету без вступу до військово-політичних союзів.

Водночас, за словами Чалого, в договорі про гарантії безпеки не буде заперечень щодо можливості вступу України до Євросоюзу.

Глава переговорної групи Давид Арахамія розповів про процедуру імплементації договору про гарантії безпеки України.

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