Водночас генсек Альянсу сказав, що країни-члени посилили підтримку ЗСУ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг уникнув відповіді на питання, чи нададуть Україні наступальні види озброєння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на прес-конференції у Брюсселі.

Зокрема, його запитали, чи не настав час країнам-членам НАТО надати Україні наступальні види озброєння.

"Країни-члени НАТО підсилили нашу військову підтримку для України після вторгнення завдяки передовим збройним системам, сучасним системам протиповітряної оборони, протитанковиим системами, боєприпасами, пальним та багатьма іншими видами озброєння та військової підтримки", - наголосив Столтенберг.

За його словами, ця підтримка щодня реально змінює ситуацію на полі бою.

"Безумовно, це обладнання, ці поставки є ключові для просування і сили, які українська армія здатна була продемонструвати з часу початку вторгнення 5 тижнів тому", - сказав Столтенберг.

Генеральний секретар Альянсу наголосив, що союзники Альянсу підтримували Збройні сили України впродовж багатьох років. Зокрема, десятки тисяч українських солдатів пройшли професійну підготовку, а тепер ці військові на лінії фронту воюють проти загарбницьких російських сил. Також, за його словами, Україні надається сучасне устаткування, різні види озброєння. Ще союзники підтримують модернізацію ЗСУ.

"І це допомогло зробити українську армію міцнішою, краще оснащеною і краще підготовленою, аніж коли-небудь раніше", - зазначив Столтенберг.

При цьому він сказав, що у першу чергу мужність і налаштованість українських чоловіків і жінок в уніформі створили можливість чинити опір загарбницьким росіським силам.

"І ця мужність, міць і налаштованість українських Збройних сил вразила та надихнула увесь світ", - заявив Столтенберг і додав, що висловлює шану мужності української армії і українського народу, а також політичному керівництву України на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що НАТО не буде відправляти війська в Україну і не закриватиме небо.

Вас також можуть зацікавити новини: