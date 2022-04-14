У жовтні Медведчуку оголосили нову підозру в держзраді та сприянні тероризму у так званій "вугільній справі".

Секретар РНБО Олексій Данілов не виключив, що допит підозрюваного у держзраді кума Путіна, нардепа Віктора Медведчука може виявити причетність до корупційних схем п’ятого президента Петра Порошенка.

Про це він розповів в інтерв’ю українській службі BBC.

У Данілова поцікавилися, чи праві ті користувачі соцмереж, журналісти, експерти, які кажуть, що українська влада через нього намагатиметься отримати свідчення на Петра Порошенка.

На що той відповів: "Від нього треба взяти свідчення на всіх, з ким він працював. І якщо він працював з Петром Олексійовичем, то він має дати такі свідчення".

Як повідомляв УНІАН, Медведчук підозрюється в держзраді за двома кримінальними провадженнями.

12 травня 2021 року депутату вручили підозру в держзраді та порушенні законів та звичаїв війни (ст. 111 та ст. 438 КК) у справі про розграбування національних ресурсів в окупованому Криму, розголошення державної таємниці та проведення підривної діяльності проти України.

У жовтні того ж року Медведчуку оголосили нову підозру в держзраді та сприянні тероризму у так званій "вугільній справі" (ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 КК). ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.

27 лютого 2022 року стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

12 квітня Медведчука затримали. Голова СБУ Іван Баканов повідомив, що ФСБ РФ намагалась вивезти Медведчука спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви.

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