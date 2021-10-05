Секретар РНБО сказав, що члени органа заслухають на наступному засіданні.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, що наступне засідання РНБО має відбутися у цю п'ятницю чи в наступну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Данілов сказав під час презентації можливостей інформаційно-аналітичної системи "СОТА" в ситуаційному центрі Офісу президента Володимира Зеленського.

Він нагадав, що засідання РНБО призначає тільки очільник держави.

"Я простий секретар, як я вже неодноразово казав. Найближче засідання має відбутися або у цю п'ятницю, або у наступну п'ятницю. Це залежить від того, яке рішення буде приймати президент нашої країни", – сказав Данілов.

Читайте також"Точка вибору пройдена": Данілов прокоментував ухвалення закону про деолігархізаціюВін додав, що РНБО має чіткий графік і план дій і рішень, які ухвалюються.

"Ми на найближчому засіданні будемо заслуховувати ситуацію, пов'язану зі звітом усіх відповідних органів, те, що стосується контрабандистів – кожен орган має прозвітуватися про кожну особу, на яку були накладені санкції саме за контрабанду", – заявив Данілов.

Також у порядку денному передбачено питання надрокористування.

Нагадаємо, попереднє засідання Ради національної безпеки і оборони відбулося 17 вересня. Того дня Рада нацбезпеки вирішила, що проти усіх організаторів виборів до Державної думи РФ на окупованих територіях України будуть запроваджені санкції.

Автор: Віталій Саєнко