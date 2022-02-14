Ситуація знаходиться "абсолютно під контролем", запевнив секретар РНБО.

Українська сторона не вбачає, що широкомасштабний наступ Росії на Україну може відбутися 16-17 лютого.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов після наради за участю керівництва Верховної Ради, прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та лідерів фракцій та груп в коментарі журналістам.

Він зазначив, що ситуація знаходиться "абсолютно під контролем".

"Ми на сьогоднішній день не вбачаємо, що широкомасштабний наступ РФ може відбуватися чи то 16, чи то 17 числа. Ми цього не вбачаємо, ми цього не бачимо", – наголосив Данілов.

При цьому секретар РНБО додав, що загроза з боку Росії є постійно – "до того часу, поки вони зазіхають на нашу територію". Данілов наголосив, що наша армія, наш сектор безпеки і оборони готові до будь-яких викликів, які в нас на сьогоднішній день є".

Загроза нового вторгнення Росії в Україну – що треба знати

Влада РФ загострила ситуацію на кордоні з Україною восени минулого року.

На початку лютого 2022-го очільник Міноборони нашої країни Олексій Резніков сказав, що вздовж всього кордону України з боку Росії, Білорусі й захоплених територій знаходяться 140 тисяч військовослужбовців.

Пізніше видання Spiegel повідомило, що Центральне розвідувальне управління США та американські військові оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО. ЗМІ дізналися, що РФ може атакувати Україну 16 лютого.

В той самий час агентство Bloomberg написало, що нова агресія проти України може розпочатися 15 лютого.

Влада Європейського союзу та Штатів обіцяла, що у разі вторгнення Росії в Україну проти РФ запровадять серйозній санкції.

Нагадаємо, Росія вже йшла на агресивні кроки проти української держави – захопила Крим та вдерлася на частину Донбасу.

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