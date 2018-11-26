У Харкові консульство РФ закидали фаєрами і влаштували на його території пожежу (фото, відео)

Під час пікету близько десятка протестувальників підпалили файєри та почали жбурляти їх за паркан консульства.

Пікетувальники закидали файєрами консульство РФ у Харкові. Як йдеться в сюжеті ТСН, вранці біля будівлі зібралося близько півсотні людей. Вимагали звільнення захоплених росіянами українських моряків та розірвання дипломатичних стосунків з РФ. Під час пікету близько десятка протестувальників підпалили файєри та почали жбурляти їх за паркан консульства. Від одного з фаєрів зайнялося дерево біля будівлі. Потім консульство закидали яйцями та підпалили шини біля кордону поліції. "Гори гори ясно, чтобы не погасло" pic.twitter.com/sV4Xg6v5Bq — IT Sector Харків (@itsector) 26 листопада 2018 р. pic.twitter.com/pdnJ2xJasI — IT Sector Харків (@itsector) 26 листопада 2018 р. #Харків мітингарі запустили фаєра в консульство pic.twitter.com/04T0EKiMLb — IT Sector Харків (@itsector) 26 листопада 2018 р.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter