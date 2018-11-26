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У Харкові консульство РФ закидали фаєрами і влаштували на його території пожежу (фото, відео)

15:37, 26 листопада 2018
Інциденти
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У дворі диппредставництва згоріла ялинка / фото twitter.com/itsector

Як йдеться в сюжеті ТСН, вранці біля будівлі зібралося близько півсотні людей. Вимагали звільнення захоплених росіянами українських моряків та розірвання дипломатичних стосунків з РФ.

фото twitter.com/itsector

Під час пікету близько десятка протестувальників підпалили файєри та почали жбурляти їх за паркан консульства. Від одного з фаєрів зайнялося дерево біля будівлі. Потім консульство закидали яйцями та підпалили шини біля кордону поліції.

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Теги: #Харків#консульство