У Харкові консульство РФ закидали фаєрами і влаштували на його території пожежу (фото, відео)
15:37, 26 листопада 2018Інциденти
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Під час пікету близько десятка протестувальників підпалили файєри та почали жбурляти їх за паркан консульства.
У дворі диппредставництва згоріла ялинка / фото twitter.com/itsector
Пікетувальники закидали файєрами консульство РФ у Харкові.
Як йдеться в сюжеті ТСН, вранці біля будівлі зібралося близько півсотні людей. Вимагали звільнення захоплених росіянами українських моряків та розірвання дипломатичних стосунків з РФ.
фото twitter.com/itsector
Під час пікету близько десятка протестувальників підпалили файєри та почали жбурляти їх за паркан консульства. Від одного з фаєрів зайнялося дерево біля будівлі. Потім консульство закидали яйцями та підпалили шини біля кордону поліції.
Пікетувальники закидали файєрами консульство РФ у Харкові
"Гори гори ясно, чтобы не погасло" pic.twitter.com/sV4Xg6v5Bq— IT Sector Харків (@itsector) 26 листопада 2018 р.
26 листопада 2018 р.
#Харків мітингарі запустили фаєра в консульство pic.twitter.com/04T0EKiMLb— IT Sector Харків (@itsector) 26 листопада 2018 р.
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