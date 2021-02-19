На записі видно, як чоловік кілька разів б'є ножем чергового коменданта консульства, після чого йде геть.

У Санкт-Петербурзі невідомий напав з ножем на охоронця консульства України.

Відеозапис інциденту опублікувало видання 78.ru.

На записі видно, як чоловік з паперами і пакетом в руках стоїть перед дверима консульства. Коли двері відчиняються, чоловік кілька разів б'є ножем чергового коменданта консульства і йде, викинувши папери. Нападник був у медичній масці.

У прес-службі ГУ МВС по Петербургу і Ленінградській області повідомили, що напад стався вдень 18 лютого. Злочинцем виявився чоловік 1986 року народження, його мотиви поки невідомі.

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Недалеко від будівлі знаходився наряд поліції, який затримав нападника, а потерпілому викликали «швидку допомогу».

Охоронець отримав відкриту рану стегна, його стан оцінюється як середнього ступеня тяжкості.

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Автор: Денис Прядко