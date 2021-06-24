За даними УП, нараду призначено на 16.30 24 червня.

У четвер, 24 червня, відбудеться закрита нарада Ради нацбезпеки та оборони під головуванням секретаря РНБООлексія Данілова.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на поінформовані джерела.

За інформацією видання, нараду Данілову доручив провести президент Володимир Зеленський. На нараді розглянуть санкційні списки США щодо 134 українців.

За даними УП, нараду призначено на 16.30 24 червня.

Читайте такожМеркель і Макрон хочуть запросити Путіна на саміт ЄС - ЗМІ4 червня Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання РНБО заявляв, що отримав доручення від глави держави Володимира Зеленського дізнатися, хто потрапив під санкції США, що це за люди і через що вони опинився у «чорному списку». СБУ, уряду та Службі зовнішньої розвідки доручили перевірити інформацію щодо кожного громадянина.

У січні 2021 року США запровадили проти семи осіб України та чотирьох інформаційних ресурсів за начебто втручання в американські вибори.

18 червня РНБО запровадила повний комплект санкцій проти олігарха Дмитра Фірташа та російського бізнесмена українського походження Павла Фукса. Втім останній наявність російського паспорта заперечує.

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Автор: Яна Ставська