З 2014 року Фірташ перебуває у Відні.

Олігарх Дмитро Фірташ, який днями потрапив під санкції РНБО, заперечує звинувачення, висунуті Радою нацбезпеки та оборони України.

Як повідомляє "Радіо Свобода", про це йдеться в заяві адвоката Фірташа Ленні Девіса, поширеній американською адвокатською фірмою Davis Goldberg & Galper PLLC.

Захисники олігарха заявили, що Фірташ не отримав попередження і не мав можливості оскаржити звинувачення у Раді нацбезпеки.

"Оскільки його не поставили до відома щодо рішення Ради безпеки, ми утримаємося від коментарів, за винятком того, що заявимо, що пан Фірташ категорично заперечує звинувачення, які, на його думку, невірні", - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що РНБО на засіданні вирішила застосувати санкції проти олігарха Дмитра Фірташа та російського бізнесмена Павла Фукса. Він уточнив, що обмежувальні заходи стосовно Фірташа застосовані через його участь у титановому бізнесі та через постачання сировини, яка потім відправляється на військові підприємства Російської Федерації. Данілов додав, що це постачання було відстежене українськими розвідувальними службами.

Як відомо, Фірташ перебуває у Відні з весни 2014 року, відколи його було заарештовано за запитом США.

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Автор: Юрій Годован