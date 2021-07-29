Раніше очільник "слуг народу" в парламенті заявив, що зустріч президентів України і США пройде "на підвищених тонах".

Слова голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про те, що зустріч президентів України і США пройде "на підвищених тонах", означає діалог рівних партнерів.

Так заяву Арахамії пояснила нардеп від провладної фракції Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24".

Вона каже, що в подібних візитах дуже важлива попередня підготовка.

"Ми очікуємо, що голова МЗС Дмитро Кулеба й голова Офісу президента Андрій Єрмак вирушать заздалегідь до Вашингтону, щоб готувати цей візит. Багато в чому зіграє підготовча робота. А з приводу "підвищених тонів", Давид у нас такий гарячий хлопець, тому він так подав цю оцінку. Думаю, Давид більше на увазі мав те, що це буде розмова рівноправних партнерів", - зазначила Кравчук.

Депутат додала, що президенти представляють суверенні держави, і Зеленський дбає про інтереси України.

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"Він точно розуміє, що в інтересах українського народу мати нормальні партнерські стосунки зі США. Бо так сталося, що проти нас воює ядерна країна. Власне Україна як суверенна, незалежна в своїй політиці країна має вибудовувати свої партнерські союзи. До України мають ставитися з повагою. В жорсткому політичному світі у міжнародній політиці треба чітко заявляти про інтереси своєї держави", - пояснила вона.

Що сказав Арахамія про зустріч у Вашингтоні

Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що непублічна частина майбутньої зустрічі президентів України та США пройде на підвищених тонах. За його словами, це пов'язано з узгодженням США і Німеччиною питання "Північного потоку-2".

Зустріч Зеленського і Байдена

7 червня відбулася телефонна розмова Зеленського і Байдена.

Під час розмови Байден запросив Зеленського цього літа відвідати США.

12 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба уточнив, що Зеленський відвідає Вашингтон для зустрічі Байденом в кінці липня. Згодом новою датою візиту назвали 30 серпня.

Автор: Юрій Годован