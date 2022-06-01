Досудове розслідування триває та здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього президента України Віктора Януковича у кримінальному провадженні за обставинами вчинення ним організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до вчинення дезертирства (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 408 Кримынального кодексу).

Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, 23 лютого 2014 року експрезидент України, діючи спільно з начальником служби своєї безпеки та представниками Російської Федерації, за допомогою трьох гелікоптерів збройних сил РФ, вилетів з села Урзуф Донецької області та повітряним шляхом незаконно перетнув і переправив не менше 20 осіб через державний кордон України до міста Анапа Краснодарського краю Російської Федерації.

Цього ж дня колишній президент, перебуваючи на територій військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації в районі Козацької бухти в Севастополі, підбурював військовослужбовців Управління державної охорони України, які безпосередньо виконували завдання по забезпеченню його особистої охорони, до вчинення дезертирства.

У Офісі генпрокурора зазначають, що також судом надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього заступника начальника Управління державної охорони України – начальника Служби безпеки президента України, якому інкриміновано організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирство (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 408 Кримінального кодексу).

Досудове розслідування триває та здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

Як повідомляв УНІАН, у 2018 році свідок у справі про держзраду Януковича у суді розповів про те, як колишній президент України таємно залишив свою резиденцію та виїхав до Росії у 2014 році.

Так, за словами Олеся Шарана, Януковича весь час супроводжувала його охорона. Він сказав, що, зокрема під час зупинки у Криму на території військової частини Янукович зібрав працівників УДО, які його супроводжували, і запитав, хто хоче їхати разом з ним. За словами Шарана, ті, хто погодився, написали заяви про звільнення з УДО.

Своєю чергою Янукович написав заяву про відмову від державної охорони. Потім екс-президент з тими, хто погодився їхати з ним, поїхав у невідомому напрямку.

Екс-президент України Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу.

19 травня 2022 року Офіс генпрокурора повідомив, що Печерським районним судом м. Києва Януковичу обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою .

1 лютого 2022 року суд дозволив заочне слідство та взяття під варту головного охоронця експрезидента України - колишнього заступника начальника Управління державної охорони України – начальника Служби безпеки президента України.

Йдеться про Костянтина Кобзаря, який в ніч проти 22 лютого 2014 року втік разом з Януковичем до Росії.

Як відомо, 23 травня суд надав дозвіл на арешт екс-президента Януковича у справі про підписання Харківських угод.

Вас також можуть зацікавити новини: