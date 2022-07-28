Сьогодні вранці, 28 липня, російські окупанти випустили з території Білорусі понад 20 ракет.
Радник голови ОП Михайло Подоляк в Twitter відреагував на ранкові ракетні удари по Україні в День державності.
"Сьогодні Україна відзначає День державності та День Хрещення Київської Русі. Сьогодні ж по наших містах було випущено два десятки ракет. Ru-істерика? Росіяни можуть вкрасти холодильники, але не нашу історію. Коли Київ був культурною столицею, Москва була болотом. Як залишається їм і зараз", - зазначив Подоляк.
Раніше президент Володимир Зеленський привітав українців із заснованим ним рік тому святом – Днем державності України.
"Неспокійний ранок. Знову – ракетний терор. Ми не здамося. Не опустимо рук. Нас не залякати. Україна – самостійна, вільна, неподільна держава. І буде такою завжди. Ще далеко не всі вороженьки – як роса на сонці… Але ми – козацького роду. А отже, нам точно усміхнеться доля", – зазначив Зеленський у підписі до ролика.
День державності України 28 липня
Сьогодні, 28 липня, Україна вперше відзначає День української державності. Свято збігається з днем хрещення Київської Русі.
Минулого року Зеленський ініціював підписав відповідний указ про затвердження Дня державності. 31 травня 2022 року ухвалила закон, який встановлює День державності України 28 липня святковим днем.