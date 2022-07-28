Сьогодні по містах України було випущено два десятки російських ракет.

Сьогодні вранці, 28 липня, російські окупанти випустили з території Білорусі понад 20 ракет.

Радник голови ОП Михайло Подоляк в Twitter відреагував на ранкові ракетні удари по Україні в День державності.

"Сьогодні Україна відзначає День державності та День Хрещення Київської Русі. Сьогодні ж по наших містах було випущено два десятки ракет. Ru-істерика? Росіяни можуть вкрасти холодильники, але не нашу історію. Коли Київ був культурною столицею, Москва була болотом. Як залишається їм і зараз", - зазначив Подоляк.

Раніше президент Володимир Зеленський привітав українців із заснованим ним рік тому святом – Днем державності України.

"Неспокійний ранок. Знову – ракетний терор. Ми не здамося. Не опустимо рук. Нас не залякати. Україна – самостійна, вільна, неподільна держава. І буде такою завжди. Ще далеко не всі вороженьки – як роса на сонці… Але ми – козацького роду. А отже, нам точно усміхнеться доля", – зазначив Зеленський у підписі до ролика.

День державності України 28 липня

Сьогодні, 28 липня, Україна вперше відзначає День української державності. Свято збігається з днем хрещення Київської Русі.

Минулого року Зеленський ініціював підписав відповідний указ про затвердження Дня державності. 31 травня 2022 року ухвалила закон, який встановлює День державності України 28 липня святковим днем.

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