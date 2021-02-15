За словами президента, те, що довелося пережити цьому поколінню українців, заслуговує безумовної поваги.

Президент Володимир Зеленський вдячний учасникам бойових дій в Афганістані за зміцнення оборони України на початку війни на Донбасі, спровокованої Російською Федерацією.

Як йдеться в повідомленні офісу Президента України в Facebook, цього дня 32 роки тому закінчилася афганська війна, відпустивши додому понад 165 тис. українців.

«Українці, які воювали в Афганістані, сподівалися, що ця війна стане останньою в їхньому житті. Але з початком війни на Донбасі багато хто з них знову пішов на передову. Інші ж допомагають з реабілітацією ветеранів АТО/ООС. Це сильні та сміливі люди, які цінують один одного та життя. Те, що довелося пережити цьому поколінню українців, заслуговує на безумовну повагу. А внесок, який вони зробили у становлення нашої оборони за ці сім років, викликає щиру вдячність», – зазначив Зеленський.

В ОП додали, що українські воїни становили майже чверть загального контингенту, який перебував в Афганістані.

Водночас, більш як 3 тис. українських афганців так і не повернулися з тієї війни, ще майже 10 тис. воїнів вона постійно нагадуватиме про себе бойовими травмами.

Нині в Україні проживають майже 125 тис. ветеранів афганської війни.

У цьому зв'язку Зеленський висловлює подяку за стійкість і досвід кожному афганцю, адже це допомогло захищати Україну у війні на Донбасі.

День пам'яті воїнів-афганців

15 лютого 2021 року проходить 32 роки з дня виведення військ з Афганістану.

В афганській кампанії, яка тривала 10 років, брали участь понад 160 тис. українських військовослужбовців, понад 3 тис. з яких загинули, 72 пропали безвісти, близько 4 тис. отримали інвалідність.

Десятиліттями ці події замовчувалися, про них заборонялося говорити.

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Автор: Віталій Саєнко