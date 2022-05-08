Радник глави ОП зазначив, що Росія і її "політична еліта" демонструють феномен "об'ємної колективної схибленості на пропагандистських міфах".

Звернення президента Росії Володимира Путіна до українців із привітанням до "дня перемоги" є "витонченою вершиною цинізму".

Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив в Telegram.

За словами Подоляка, слова про "недопущення відродження нацизму" говорить ніхто інший, як сам "батько сучасного російського нацизму".

Звертаючись до людей, яких жорстоко та навмисне щодня вбивають російські ракети, глава Кремля демонструє "ідеальне розщеплення світів".

Радник глави ОП зазначив, що Росія і її "політична еліта" демонструють феномен "об'ємної колективної схибленості на пропагандистських міфах". І вони періодично "впадають у стан alucinatio, безглуздої балаканини, публічних марень (офіційний термін)".

"Україна тепер має важливу психіатричну місію – провести переконливий примусовий сеанс масової психотерапії для росіян. Щось на кшталт того, що в старовину називали екзорцизмом, вигнанням диявола", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, президент Російської Федерації Володимир Путін, чия армія вже третій місяць вбиває мирних українців, знищує міста, напередодні сакрального для Кремля свята 9 травня звернувся до народу України із посланням.

У своєму зверненні вбивця українців висловився про необхідність "недопущення відродження нацизму". Він розповів, як був зламаний нацизм у минулому, і зараз загальний обов'язок, - не дати йому відродитися і передавати наступним поколінням "правду" про війну й традиції "братської дружби".

Для ватажків бойовиків псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР" Путін додав, що сьогодні вони нібито, як і їхні предки, займаються "звільненням" землі від "нацистської скверни".

Вас також можуть зацікавити новини: