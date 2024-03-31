Альтернативою може бути призупинення воєнного стану на період виборів.

Виборів президента України в осяжному майбутньому не прогнозується - попри те, що термін повноважень чинного глави держави Володимира Зеленського закінчується у травні. Про це йдеться у матеріалі CNN.

Видання зазначає, що з огляду на те, що російські війська все ще знаходяться в країні, а мільйони українців залишили свої домівки, воюють на передовій або живуть за кордоном, виборів у майбутньому не відбудеться.

"Деякі американські республіканці прагнули зробити прийдешнє закінчення терміну повноважень Зеленського ... ще однією причиною, чому слід відмовити у військовій допомозі. Сам Зеленський сказав, що відкритий до цієї ідеї, але останніми місяцями дав зрозуміти, що це не те, що, на його думку, країна може або повинна зробити", - пише ЗМІ.

Автори статті зазначають, що згідно з Конституцією в Україні має бути голосування, але вона також не дозволяє це робити під час війни. При цьому альтернативою може бути призупинення воєнного стану на період виборів. Водночас опитування громадської думки свідчать про те, що за проведення виборів нині виступають лише близько 15% українців. Видання також посилається на думку понад 12 українських військових, більшість із яких воюють на Сході.

"Усі, крім одного, вважають, що вибори зараз були б поганою ідеєю, хоча це не через побоювання позбавити себе чи своїх товаришів по службі виборчих прав. Натомість саме перспектива невизначеності викликає найбільше занепокоєння. ... Хоча всі визнали, що війна може тривати ще кілька років, що може означати, що вибори стануть неминучими, поточна ситуація з безпекою зробила їх неможливими", - йдеться у статті.

Вибори президента України - останні новини

Представник фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою у парламенті Віталій Безгін заявив, що вибори під час війни - це фантастика.

За його словами, "ми маємо вкрай важкий фронт, тому немає жодних підстав чекати на вибори за таких умов, хоча деякі політичні проекти навмисно розкручують всю цю тему".

Раніше на той час секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що виборів в Україні не буде до кінця війни.

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