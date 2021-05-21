В українських реєстрах земельна ділянка вказана за тіткою депутата Лідією Одарченко 1937 року народження.

Народний депутат зі «Слуги народу» Андрій Одарченко будує багатоповерхівку в курортному селі Міжводне на території окупованому Криму.

Про це йдеться у сюжеті Секретних матеріалів на 1+1.

Читайте такожУ Зеленського відповіли на хейт навколо вишиванки-косоворотки, а її творець пояснив дизайнЗа даними журналістів, земля давно належить тітці депутата, але сам він у 2018 році офіційно просив дозволу на забудову вже у влади окупанта з формулюванням: «підвищити інвестиційну привабливість регіону».

Публічні слухання, на яких розглянули письмові звернення нардепа та його брата на включення землі до зони забудов відбулися 6 квітня 2018 року, уточнюють автори сюжету.

Згідно з даними онлайн-мап, у 2009 році ділянка пустувала. Минулого року там з’явилась багатоповерхівка з мансардою на 600 квадратних метрів.

«Судячи з зовнішнього вигляду, це готель. Він у пішій доступності до берега моря. Це справді цінна ділянка з оціночною вартістю в російських кадастрах у близько 2 мільйони російських рублів. Але ми прекрасно розуміємо, що на ринку ця земля у рази дорожча», – розповів керівник Антикорупційного блоку учасників АТО Антон Сосницький.

В українських реєстрах земельна ділянка вказана за тіткою депутата Лідією Одарченко 1937 року народження. Розслідувачі кажуть, що вона раніше була учасницею у його бізнесі, а колись навіть давала племіннику в борг 3 мільйони гривень.

Чинного власника багатоповерхівки наразі невідомо, кажуть журналісти. У декларації «слуги» об’єктів нерухомості чи незавершеного будівництва взагалі немає.

Депутат на дзвінки журналістів не відповідає.

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Автор: Яна Ставська