30 квітня парламентарі планують працюватимуть в комітетах, комісіях і фракціях.

Народні депутати вирішили скасувати завтрашнє засідання Верховної Ради.

Читайте такожАрахамія про виключення з фракції Шевченка: на 1 травня "зробимо подарунок"Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову «Про внесення зміни до календарного плану проведення п’ятої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання» (№ 5426) проголосували 332 парламентарів.

Постановою передбачено, що завтра, 30 квітня, народні депутати працюватимуть в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).

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Автор: Надя Пришляк