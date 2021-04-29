Нардепи вирішили завтра не збиратися на засідання \ фото УНІАН
Народні депутати вирішили скасувати завтрашнє засідання Верховної Ради.
Читайте такожАрахамія про виключення з фракції Шевченка: на 1 травня "зробимо подарунок"Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову «Про внесення зміни до календарного плану проведення п’ятої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання» (№ 5426) проголосували 332 парламентарів.
Постановою передбачено, що завтра, 30 квітня, народні депутати працюватимуть в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).
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