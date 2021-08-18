Божена не планує виїжджати з України.

Дівчина білоруського активіста Віталія Шишова, якого у серпні знайшли повішеним в київському парку, досі не може поховати хлопця.

Про це Божена Жолудь розповіла в інтерв’ю білоруському виданню Жыве!

За словами дівчини, прокуратура весь час затягує з видачею тіла.

"Я досі не можу забрати його тіло. Не дає дозвіл прокуратура. То документи їм не підходять, хоча все є. Потім нібито знову якісь слідчі дії призначають. Я сьогодні у моргу запитала, чи можу його поховати у відкритій труні, а мені дали зрозуміти, що питання в іншому – чи дозволять мені його взагалі переодягнути. Завтра піду у прокуратуру Києва щодо конкретної відмови", – зазначила Божена.

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Смерть Віталія Шишова

Голови громадської організації "Білоруський дім в Україні", громадянина Білорусі Віталія Шишова знайшли повішеним на території лісопаркової зони у Святошинському районі столиці. Напередодні дівчина Шишова повідомила, що чоловік пішов на пробіжку і не повернувся.

Кримінальне провадження розпочато за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Основні дві версії смерті Шишова, які розглядає поліція-самогубство і вбивство з імітацією самогубства.

В офісі президента запевнили, що Володимир Зеленський тримає дану справу на контролі.

Автор: Яна Ставська