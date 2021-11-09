Міхеїл Саакашвілі заявив, що змушений був чинити опір, коли його переводили в тюремну лікарню.

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, якого перевели в тюремну лікарню, заявив про побиття. Він відмовився від будь-яких медичних маніпуляцій й на контакт з медиками не йде.

Про це пише Radio Tavisupleba.

Всі подробиці Саакашвілі описав у листі, який зачитав його адвокат Ніко Гварамія

"Мене витягли з машини, повалили на землю (...) і кілька разів вдарили по шиї. Мене тягнули за волосся, і, звичайно ж, в цей час я чинив опір", - написав політик.

Читайте такожСаакашвілі в Грузії перевезли в іншу тюрму проти його волі, він чинив опір-нардепЗа його словами, в тюремній лікарні він зустрівся "зі схожим на злочинця" фельдшером, який намагався щось вколоти.

"Моя реакція була спровокована всіма цими образами та насильством. Всі діяли як справжні злочинці", - пояснив Саакашвілі.

При цьому він уточнив, що на контакт з лікарями не йде, відмовляється від будь-яких маніпуляцій та вимагає зустрічі зі своїм особистим лікарем. Також політик вважає, що його перевезли в тюремну лікарню, щоб фізично знищити "за наказом Путіна".

Стан Саакашвілі

8 листопада на 39-й день голодування екс-президента Грузії, голову виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі було транспортовано з в'язниці Руставі до медичного закладу для обвинувачених і засуджених №18 (Глданська в'язниця). Адвокати і прихильники екс-президента назвали проведену операцію "викраденням".

Україна розчарована таким кроком грузинської влади. Міністерство закордонних справ направило Грузії ноту з цього приводу і закликало грузинську сторону невідкладно перевезти громадянина України Саакашвілі в цивільний медичний заклад, де були б всі необхідні можливості для надання належної медичної опіки та екстреної допомоги.

Довідка УНІАН. Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії екс-президента засуджено до 6 років позбавлення волі на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, що стосуються посадових злочинів. Відразу після затримання політик оголосив голодування.

Автор: Анастасія Горбачова